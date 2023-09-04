Калужане выиграли медали на соревнованиях по бадминтону

Представители калужского бадминтона успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по бадминтону «Чемпионат Черноземья» в Липецке.

Первое место у Сергея Минаева. Он же стал вторым в смешанном разряде.

Третьи места у Мирославы Мустафиной (смешанный и парный разряды), Кирилла Хавричева (одиночный и смешанный разряды), Варвары Русецкой (парный разряд) и Марии Некрыловой (смешанный и парный разряды).

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