Дисквалифицированный на полгода футболист покинул ФК «Калуга»

Футболист Артем Федчук, которого накануне дисквалифицировали на полгода, покидает ФК «Калуга». Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе клуба.

- Наш футбольный клуб и полузащитник Артем Федчук расторгли контракт по соглашению сторон, - говорится в публикации представителей команды. - Желаем Артему справиться со сложной ситуацией, в которую он попал. Чтобы в ближайшее время проблемы были решены, и мы увидели классного полузащитника и просто хорошего человека снова в профессиональном футболе!

Напомним, Федчука отстранили на шесть месяцев от турниров под эгидой Российского футбольного союза из-за неуплаты компенсации клубу «Чайка», с которым он разорвал соглашение в одностороннем порядке. У футболиста не нашлось 10 миллионов рублей.

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