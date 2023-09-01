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Дисквалифицированный на полгода футболист покинул ФК «Калуга»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2023 15:28 0 260
Дисквалифицированный на полгода футболист покинул ФК «Калуга»

Футболист Артем Федчук, которого накануне дисквалифицировали на полгода, покидает ФК «Калуга». Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщили в пресс-службе клуба.

- Наш футбольный клуб и полузащитник Артем Федчук расторгли контракт по соглашению сторон, - говорится в публикации представителей команды. - Желаем Артему справиться со сложной ситуацией, в которую он попал. Чтобы в ближайшее время проблемы были решены, и мы увидели классного полузащитника и просто хорошего человека снова в профессиональном футболе!

Напомним, Федчука отстранили на шесть месяцев от турниров под эгидой Российского футбольного союза из-за неуплаты компенсации клубу «Чайка», с которым он разорвал соглашение в одностороннем порядке. У футболиста не нашлось 10 миллионов рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.09.2023 15:28 0 260
Тэги: спорт футбол фк калуга
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