Футболисты «Калуги» сыграют против «Рязани»

Днем в понедельник, 4 сентября, в Коломне футбольный клуб «Калуга» проведет очередной матч в рамках второй лиги чемпионата России.

Соперником будет футбольный клуб «Рязань». Игра начнется в 13:00 на стадионе «Труд».

В Подмосковье команды встретятся, так как в начале года рязанский стадион не получил сертификат соответствия из-за качества газона.

В турнирной таблице «Калуга» на данный момент занимает второе место, «Рязань» - восьмое.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.