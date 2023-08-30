Калужанка привезла золотую медаль с первенства ЦФО по летнему биатлону

В поселке Пржевальское Смоленской области прошло первенство ЦФО по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 и 17-18 лет, сообщили в среду, 30 августа, в минспорта Калужской области.

За призовые места боролись 200 спортсменов из Москвы, Московской, Калужской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Костромской, Рязанской и Ярославской областей.

Калужскую область представляли биатлонисты из спортшколы «Старт» и спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок».

Воспитанница «Старта» Виктория Назарова стала абсолютной победительницей в кросс-спринте на 3 километра. Спортсменка показала достойный результат и опередила соперниц, старших по возрасту.

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