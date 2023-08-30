Калужская команда по голболу выиграла «серебро» в Подмосковье

Воспитанницы спортивно калужской адаптивной школы «Эверест» Ярослава Акиничева, Марина Егорова и Ксения Христофорова выиграли серебряные медали на соревнованиях по голболу среди слепых спортсменок. Турнир прошел в подмосковном Королеве, сообщили в среду, 30 августа, в министерстве спорта Калужской области.

Калужанки выиграли четыре встречи, а с командой из Тулы сыграли вничью 5:5. По разнице забитых и пропущенных мячей тульские спортсменки поднялись на первую ступень пьедестала почета, а калужские девушки стали серебряными призерами соревнований.

Лучшим игроком турнира была признана калужанка Ксения Христофорова.

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