Калужане победили на первых Международных играх неолимпийских видов спорта

В Уфе завершились первые Международные игры неолимпийских видов спорта. Участники соревновались в армрестлинге, воздушно-силовой атлетике, гиревом, городошном, компьютерном спорте, мас-рестлинге, перетягивании каната, полиатлоне и спортивном метании ножа, сообщил 29 августа министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

За награды боролись более 700 спортсменов из 28 стран Европы, Азии и Африки.

Рекордсмен России, Европы и мира по гиревому спорту, мастер спорта международного класса Мовсар Сулейманов из СШОР «Маршал» города Жукова стал победителем в категории 78 кг.

Еще одно «золото» завоевал чемпион мира по армрестлингу Максим Черский.

Вице-чемпионка мира Мария Жиляева из спортшколы «Многоборец» Калуги в троеборье с бегом стала обладательницей серебряной медали в соревнованиях по полиатлону у женщин. Ее коллега Илья Пронин вошел в 10-ку сильнейших (6 место).

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