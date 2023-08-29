В Калуге на Яченском водохранилище пройдет «Студенческая регата»

В ближайшую субботу, 2 сентября, на Яченском водохранилище в районе вертолетной площадки в Калуге пройдет соревнования по гребному спорту. Участниками станут студенты из Калужской области и сборные команды Московской области.

Торжественное открытие намечено на 12:00.

В это же время на суше будет организован турнир по баскетболу 3х3, рассказали в министерстве спорта Калужской области.

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