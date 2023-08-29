В Калуге пройдет международный турнир по хоккею

С 5 по 9 сентября в Калуге состоится Международный турнир по хоккею, сообщили в минспорта. Калужан приглашают на торжественное открытие турнира 5 сентября в 18:00 во Дворце спорта «Центральный».

За первое место и приз 1 миллион рублей поборются 12 команд, среди них 3 - калужские . В турнире примут участие команды из Узбекистана и Киргизии.

В ледовом дворце «Космос» и на ледовой арене «Центрального» с 14:00 ежедневно будут проходить отборочные игры.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.