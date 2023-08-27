ФК «Калуга» обыграл команду «Знамя» из Ногинска с разгромным счетом

Встреча прошла в воскресенье, 27 августа, в Калуге на стадионе "Спутник".

Первый гол в ворота соперника уже на второй минуте игры забил Александр Голубцов.

Дублями в середине матча отметились Александр Голубцов и Дмитрий Каменщиков. Для Дмитрия это стало своеобразным подарком на день рождения. К тому же на 31 минуте Дмитрий с пенальти забил свой третий гол.

Финальный мяч в ворота соперников вколотил капитан команды «Калуга» Николай Суханов.

Общий счет игры 7:1.

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