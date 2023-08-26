На старт Космического марафона в Калуге вышло 5,5 тысяч человек

В субботу, 26 августа, День города Калуги начался с бодрой утренней массовой пробежки.

По набережной Яченского водохранилища проложили дистанции традиционного Космического марафона.

В этом году для участия в нем зарегистрировалось более 5,5 тысяч любителей бега, более двух тысяч из них – дети.

Кроме этого, в нынешнем забеге приняли участие гости из 32 регионов России.

- Бежим, объединяя территории России, - написал губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в социальной сети. - Среди нас представители 32 регионов. От Калининграда до Владивостока.

Дистанции марафона в Калуге от 300 метров для детей до 21,1 км. для продвинутых бегунов.

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