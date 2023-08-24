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ФК «Калуга» обыграл обнинский «Квант» в кубковой игре

Софья Фирсова
Опубликовано: 24.08.2023 09:31 1 753
ФК «Калуга» обыграл обнинский «Квант» в кубковой игре

В среду, 23 августа, ФК «Калуга» одержал победу на выездном матче. Игра с обнинским «Квантом» закончилась со счетом 2:0.

Несмотря на трудные погодные условия, сильный ливень и грозу, калужанам удалось показать достойный результат, а болельщики поддерживали команду даже под проливным дождем. На 37 минуте игры первый мяч в ворота соперника забил Иван Козлов. Во втором периоде, на 69 минуте, счет увеличил Николай Суханов.

ФК «Калуга» вышел в 3 раунд FONBET Кубка России. На следующей кубковой игре команда встретится с брянским «Динамо» 13 сентября. Место проведения игры будет известно после жеребьевки. 

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Софья Фирсова
Опубликовано: 24.08.2023 09:31 1 753
Тэги: спорт
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