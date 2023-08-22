Фестиваль пенсионеров в Калуге собрал 120 участников

В воскресенье, 20 августа, в Калуге прошел фестиваль пенсионеров в зачет летней областной спартакиады среди команд муниципальных образований Калужской области.

За победу боролись представители 16 муниципалитетов. Всех участников разделили на три группы. Спортсмены состязались в пулевой стрельбе, дартсе, легкой атлетике, шахматах и многоборье комплекса ГТО.

Победу одержали представители Калуги, Сухиничского района и поселка Детчино (Малоярославецкий район).

На втором месте старожилы из Боровского, Перемышльского и Юхновского районов.

«Бронзу» завоевали пожилые физкультурники Малоярославецкого и Медынского районов, а также Сосенского (Козельский район).

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