ФК «Калуга» со счетом 0:1 проиграл раменскому «Сатурну»

В субботу, 19 августа, калужане играли на выездном матче в Раменском против команды «Леон Сатурн».

Местная команда открыла счет на 28 минуте. В ворота «Калуги» забил Константин Ковалев.

Матч окончился со счетом 0:1.

На стадионе присутствовало три с половиной тысячи человек.

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