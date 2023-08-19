Калужанам забили гол на 28 минуте матча

Как мы писали ранее, сегодня ФК «Калуга» играет на выезде с ФК «Леон Сатурн» в Подмосковье.

Как стало известно, на 28 минуте в ворота калужан забил мяч Константин Ковалев.

Счет пока 1:0 не в нашу пользу.

За Калугу приехали поболеть порядка 20 болельщиков. Наши земляки отмечают, что на стадионе сейчас очень жарко.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.