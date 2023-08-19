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ФК «Калуга» встретится на выездном матче с ФК «Леон Сатурн»

Софья Фирсова. Фото ФК "Калуга"
Опубликовано: 19.08.2023 13:05 0 62
ФК «Калуга» встретится на выездном матче с ФК «Леон Сатурн»

В субботу, 19 августа, ФК «Калуга» сыграет с командой из Подмосковья «Леон Сатурн» на выезде. 

Игра начнется  в 15:00 на стадионе «Сатурн» в Раменском.

За все время команды встречались 13 раз. Калужане шесть раз одерживали победу. 

В данный момент ФК «Калуга» на первом месте в турнирной таблице. На счету команды 12 очков.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

 

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Софья Фирсова. Фото ФК "Калуга"
Опубликовано: 19.08.2023 13:05 0 62
Тэги: спорт футбол
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