ФК «Калуга» встретится на выездном матче с ФК «Леон Сатурн»

В субботу, 19 августа, ФК «Калуга» сыграет с командой из Подмосковья «Леон Сатурн» на выезде.

Игра начнется в 15:00 на стадионе «Сатурн» в Раменском.

За все время команды встречались 13 раз. Калужане шесть раз одерживали победу.

В данный момент ФК «Калуга» на первом месте в турнирной таблице. На счету команды 12 очков.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

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