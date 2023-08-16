Калужские спортсмены привезли с фестиваля ГТО 4 медали

В I Всероссийском фестивале ВФСК ГТО среди лиц с нарушениями слуха все калужские спортсмены завоевали медали в своих группах, сообщили во вторник, 15 августа, в региональном минспорта.

В состязаниях принимали участие 111 представителей разных регионов страны от 18 до 34 лет.

На первую ступень пьедестала почета взошли Анна Усова и Арина Романова.

Второе место заняли Есения Павлова и Денис Киричук.

Также представители нашего региона победили в эстафете ГТО среди смешанных команд, выполнив все упражнения без штрафного времени.

Команду тренировали Наталья Усова и Александра Кудряшова.

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