В Калужской области прошли зрелищные мотогонки

В селе Хотьково Думиничского района в субботу, 12 августа, завершились заезды на кубок губернатора Калужской области по мотоспорту.

К сложной трассе, экстриму добавила и погода. Мокрая от дождя полоса движения, рев моторов и брызги до небес, - зрители получили полное удовлетворение от увиденного.

Соревнования в Хотьково проходят уже 18 лет. Сегодня на старт вышли более 250 спортсменов из России и республики Беларусь.

- Сегодня здесь лучшие мотогонщики, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Среди них наш молодой спортсмен Егор Фролов. Вручил Егору удостоверение Мастера спорта России. В прошлом году он стал бронзовым призёром России по мотокроссу. Желаю ему успехов в сегодняшних заездах.

Особую благодарность глава региона высказал организатору и идейному вдохновителю этих гонок, Павлу Завальному, нашему земляку, председателю Комитета по энергетике Госдумы РФ.

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