ФК «Калуга» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного в домашнем матче
В воскресенье, 13 августа, калужские футболисты сыграют в домашнем матче против Долгопрудного. Матч состоится в 16:00 на стадионе «Спутник».
После третьего тура ФК «Калуга» занял второе место в турнирной таблице. Сейчас на счету команды 9 очков.
По итогам трех туров два футболиста из «Калуги» попали в первую тройку лучших бомбардиров. На первом месте – Максим Ставцев, а на третьем – Дмитрий Каменщиков. У обоих спортсменов по 3 забитых мяча.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!