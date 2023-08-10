ФК «Калуга» сыграет с «Космосом» из Долгопрудного в домашнем матче

В воскресенье, 13 августа, калужские футболисты сыграют в домашнем матче против Долгопрудного. Матч состоится в 16:00 на стадионе «Спутник».

После третьего тура ФК «Калуга» занял второе место в турнирной таблице. Сейчас на счету команды 9 очков.

По итогам трех туров два футболиста из «Калуги» попали в первую тройку лучших бомбардиров. На первом месте – Максим Ставцев, а на третьем – Дмитрий Каменщиков. У обоих спортсменов по 3 забитых мяча.

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