В Калуге на набережной Яченского водохранилища состоятся соревнования по баскетболу 3х3

В Калуге на набережной Яченского водохранилища в субботу, 12 августа, состоится праздник для всех любителей баскетбола, сообщили в региональном минспорта.

В 16:00 в районе вертолетной площадки пройдут традиционные соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня физкультурника.

В соревнованиях уже зарегистрировались 25 команд, в каждой из которых по 4 игрока, где один из них запасной.

Возрастные категории:

юноши и девушки до 16 лет,

юниоры и юниорки до 18 лет,

мужчины и женщины 19 лет и старше.

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