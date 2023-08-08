В Калуге на набережной Яченского водохранилища состоятся соревнования по баскетболу 3х3
В Калуге на набережной Яченского водохранилища в субботу, 12 августа, состоится праздник для всех любителей баскетбола, сообщили в региональном минспорта.
В 16:00 в районе вертолетной площадки пройдут традиционные соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Дня физкультурника.
В соревнованиях уже зарегистрировались 25 команд, в каждой из которых по 4 игрока, где один из них запасной.
Возрастные категории:
- юноши и девушки до 16 лет,
- юниоры и юниорки до 18 лет,
- мужчины и женщины 19 лет и старше.
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