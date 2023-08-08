В Калуге обновят покрытие футбольного поля на Малинниках

В Калуге до конца года должны обновить покрытие футбольного поля на Малинниках, где занимаются ученики детской спортивной школы. Такое поручение во вторник, 8 августа, на личном приеме дал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Новое покрытие для поля уже есть. Его передал в Калугу Российский футбольный союз. Но для монтажа нужны деньги.

- Поручил городскому голове Дмитрию Денисову изыскать эти средства, чтобы уже в этом году поле отремонтировать, - заявил Шапша.

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