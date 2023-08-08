Калужанка победила на чемпионате России по конному спорту

В конноспортивном комплексе «Конаковские конюшни» Тверской области завершился чемпионат России по выездке для всадников, выступающих на молодых лошадях. Медали на нем завоевали спортсменки из Калуги, сообщили во вторник, 8 августа, в областном министерстве спорта.

В программе «Езда для 5-летних лошадей. Финал» лидером стала кандидат в мастера спорта Дарья Курбатова на Даурии. В программе «Езда для 4-летних лошадей» на Источнике Стар и в программе «КЮР. Большой приз» на Армаче Дарья завоевала бронзовые медали.

Бронзовым призером соревнований также стала калужанка Вера Халикова, выступавшая на Весне в программе «Большой приз».

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