Калужские гребцы выиграли три медали на чемпионате России

На чемпионате России по гребному спорту в Казани гребцы из Калуги завоевали три медали. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в региональном министерстве спорта.

Серебряными призерами соревнований в классе 2- ЖЮБ стали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва Виктория Дерябина и Дарья Самонова. Еще одна представительница Калужской области Валерия Оберемок завоевала бронзовую медаль в классе 1х ЖЮА.

На дистанции 200 метров в классе 1х ЖЮА Валерия Оберемок поднялась на третью ступень пьедестала почета.

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