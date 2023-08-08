Калужский дзюдоист выиграл II Игры стран СНГ

Калужский дзюдоист Владимир Досяк стал победителем II Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

Воспитанник СШОР «Юность» стал сильнейшим в категории свыше 90 килограммов, сообщил во вторник, 8 августа, министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Наш спортсмен победил в схватках с борцами из Беларуси, Узбекистана и России Каримом Ягафаровым - последний стал серебряным призёром соревнований, - отметил Сердюков. -Поздравляю нашего дзюдоиста и его наставников - заслуженного тренера Владимира Кутьина и заслуженного мастера спорта Татьяну Папушину.

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