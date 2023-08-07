«Калуга» поднялась на второе место в турнирной таблице после победы 7:0
После победы над обнинским «Квантом» со счетом 7:0 футбольный клуб «Калуга» поднялся на второе место в турнирной таблице.
После трех туров на счету калужан максимально возможные 9 очков. Такой же показатель у «Леон Сатурна».
В ближайшее воскресенье, 13 августа, «Калуга» дома сыграет с командой «Космос» из Долгопрудного.
Результаты тура:
- «Калуга» - «Квант» 7:0
- «Динамо-Владивосток» - «Композит» 4:2
- «Рязань» - «Коломна» 5:2
- «Строгино» - «Пересвет» 3:4
- «Знамя» - «Зенит» 0:1
- «Леон Сатурн» - «СКА-Хабаровск-2» 4:0
- «Космос» - «Химки-М» 4:1
- «Арсенал-2» - «Спартак» 1:0
- «Сахалинец» - «Сахалин» 1:2
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