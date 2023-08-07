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«Калуга» поднялась на второе место в турнирной таблице после победы 7:0

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 10:25 0 218
«Калуга» поднялась на второе место в турнирной таблице после победы 7:0

После победы над обнинским «Квантом» со счетом 7:0 футбольный клуб «Калуга» поднялся на второе место в турнирной таблице.

После трех туров на счету калужан максимально возможные 9 очков. Такой же показатель у «Леон Сатурна».

В ближайшее воскресенье, 13 августа, «Калуга» дома сыграет с командой «Космос» из Долгопрудного.

Результаты тура:

  • «Калуга» - «Квант» 7:0
  • «Динамо-Владивосток» - «Композит» 4:2
  • «Рязань» - «Коломна» 5:2
  • «Строгино» - «Пересвет» 3:4
  • «Знамя» - «Зенит» 0:1
  • «Леон Сатурн» - «СКА-Хабаровск-2» 4:0
  • «Космос» - «Химки-М» 4:1
  • «Арсенал-2» - «Спартак» 1:0
  • «Сахалинец» - «Сахалин» 1:2

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.08.2023 10:25 0 218
Тэги: спорт
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