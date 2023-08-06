«Калуга» со счетом 7:0 разгромила обнинский «Квант» в чемпионате России

В воскресенье, 6 августа, футбольный клуб «Калуга» обыграл обнинский «Квант» со счетом 7:0 в рамках второй лиги чемпионата России.

Несмотря на 32-градусную жару, калужские футболисты показали достойный результат и устроили праздник для болельщиков.

На 12 и 13 минуте ворота соперника поразил капитан «Калуги» Николай Суханов.

На 24 минуте забил калужский футболист Максим Ставцев, сделав счет разгромным

На 28 и 44 минутах дубль оформил Дмитрий Каменщиков.

На 38 минуте в ворота «Кванта» забил Артем Гуца.

Под конец игры, на 83 минуте, седьмой гол забил калужский футболист Данил Массуренко.

На послематчевой конференции тренер калужской команды Евгений Лосев прокомментировал игру.

- На данный момент мы просто сильнее, мы играли эту игру, смотрели эту команду и понимали, что не выиграть мы можем только сами в силу стечения каких-либо обстоятельств, либо неправильной совсем игры или сумасшедшей удачи соперника, - рассказал Лосев.

Тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов отметил, что, судя по сегодняшнему матчу, между командами до сих пор большая пропасть.

Еще раз «Калуга» и «Квант» сыграют в Кубке России 23 августа.

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