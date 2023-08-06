В Калуге на футбольном стадионе «Спутник» построят трибуны на 4500 мест

В Калуге пройдет модернизация футбольной тренировочной базы «Спутник» на Тульском шоссе. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил гендиректор футбольного клуба «Калуга» Олег Митрофанов.

- Мы к этому шли, наверное, больше пяти лет, - заявил он. - В пятницу у нас все решилось. Губернатор согласовал нам модернизацию этой площадки. Стадион на 4500 зрительских мест. Это первая очередь. С возможностью расширения до 7000. Строительство еще двух футбольных полей. У нас сейчас работа снова закипит.

Планируется, что трибуны на 4500 мест возведут уже к весне 2024 года.

- Я думаю, что весну следующего года мы уже встретим с новыми трибунами, - пообещал Митрофанов.

Напомним, тренировочные базы «Спутник» и «Орбита» в Калуге построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда в нашем городе базировалась сборная Сенегала.

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