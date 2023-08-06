Калуга Обнинск
Главная Новости Спорт
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге на футбольном стадионе «Спутник» построят трибуны на 4500 мест

Дмитрий Ивьев , Фото: ФК «Калуга».
Опубликовано: 06.08.2023 15:26 0 207
В Калуге на футбольном стадионе «Спутник» построят трибуны на 4500 мест

В Калуге пройдет модернизация футбольной тренировочной базы «Спутник» на Тульском шоссе. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил гендиректор футбольного клуба «Калуга» Олег Митрофанов.

- Мы к этому шли, наверное, больше пяти лет, - заявил он. - В пятницу у нас все решилось. Губернатор согласовал нам модернизацию этой площадки. Стадион на 4500 зрительских мест. Это первая очередь. С возможностью расширения до 7000. Строительство еще двух футбольных полей. У нас сейчас работа снова закипит.

Планируется, что трибуны на 4500 мест возведут уже к весне 2024 года.

- Я думаю, что весну следующего года мы уже встретим с новыми трибунами, - пообещал Митрофанов.

Напомним, тренировочные базы «Спутник» и «Орбита» в Калуге построили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Тогда в нашем городе базировалась сборная Сенегала.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: ФК «Калуга».
Опубликовано: 06.08.2023 15:26 0 207
Тэги: спорт футбол фк калуга
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Почему нужно менять рингтоны на телефон, где их найти в широком многообразии
Что представляют собой указатели габаритов и как их выбрать правильно
IT аутсорсинг: что это и как он работает?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru