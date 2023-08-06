По ночной Калуге пробежались сотни спортсменов

Вечером в субботу, 5 августа, в Калуге прошел ночной забег. На дистанцию 7 километров вышли сотни участников.

Они бежали по улицам Кирова, Гагарина, Пушкина, Старому Торгу, Ленина, Достоевского и Театральной.

Движение в центре в это время было перекрыто. Отменили также общественный транспорт.

Одним из участников забега был министр спорта Калужской области Олег Сердюков. После финиша он рассказал, что установил личный рекорд на этой дистанции, но подъем на улице Ленина был сложным.

- Такой забег организовали впервые, такую практику точно нужно продолжать! – заявил Сердюков.

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