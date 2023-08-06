Калужское футбольное дерби пройдет 6 августа
В воскресенье, 6 августа, в рамках второй лиги чемпионата России по футболу состоится дерби Калужской области – «Калуга» сыграет с «Квантом» из Обнинска.
Игра пройдет в областной столице на стадионе «Спутник». Начало – в 16:00.
Напомним, в первых двух турах нового сезона «Калуга» одержала победы. «Квант» также не проигрывал – победа и ничья.
Интересно, что эти же команды встретятся 23 августа во втором раунде Кубка России.
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