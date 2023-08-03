В Калуге пьяный самокатчик попал под «БМВ» на улице Кирова
Вечером в среду, 2 августа, на перекрестке улиц Кирова и Плеханова в Калуге произошло ДТП. В полиции сообщили подробности об этой аварии.
По предварительным данным, пьяный мужчина на самокате переезжал проезжую часть по переходу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбил водитель «БМВ», двигавшийся со стороны улицы Дзержинского.
Водитель самоката получил различные травмы.
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