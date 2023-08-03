Опубликован маршрут ночного забега в Калуге

Вечером в субботу, 5 августа, улицы в центре Калуги будут закрыты для транспорта из-за «Ночного забега». В четверг министерство спорта Калужской области опубликовало маршрут движения спортсменов.

Участники в 22:00 стартуют с Театральной площади, дальше направятся к скверу мира, по улицам Гагарина, Пушкина, Каменному мосту, Старом Торгу, улицам Ленина, Кирова, площади Победы, потом опять по Кирова, завернут на Московскую, пробегут по Достоевского, Театральной и финишируют у драмтеатра.

Длина такого круга – семь километров.

Участвовать могут все желающие в возрасте от 12 лет, но детям нужно согласие родителей. Также все спортсмены должны прихватить удостоверение личности, медсправку и расписку об ответственности.

Регистрация завершится 3 августа на специальном сайте.

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