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Калужские спортсмены вернулись с победой со всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 02.08.2023 16:55 0 110
Калужские спортсмены вернулись с победой со всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

В селе Игнатово Московской области завершились Всероссийские соревнования «Юношеская лига страны по пулевой стрельбе» среди юношей и девушек до 17 лет. На базе стрелкового комплекса «Лисья нора» за медали боролись около 320 спортсменов из 31 региона страны, а также представители Республики Беларусь.

Калужскую область представляли воспитанники школы «Снайпер» Злата Пашинцева, Ярослав Беликов, Андрей Волков-Щербаков и Полина Зотова.

Золотую медаль в упражнении ПП-60 завоевала 13-летняя Злата Пашинцева. Также калужанка и 12-летний Ярослав Беликов получили «золото» в парном упражнении ПП-ПС

Ярослав Беликов среди юношей до 15 лет занял 7 место в упражнении ПП-60, в котором участвовали 24 спортсмена.

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Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 02.08.2023 16:55 0 110
Тэги: спорт
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