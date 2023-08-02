Бывшего вратаря ФК «Калуга» отстранили от футбола за игру на тотализаторе

В среду, 2 августа, Российский футбольный союз сообщил о применении санкции в виде запрета на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, Роману Клюкину. За игру на тотализаторе Клюкина отстранили на 10 лет.

26-летний спортсмен ранее был голкипером ФК «Калуга». Он пришел в клуб в 2017 году. До «Калуги» спортсмен играл за ФК «Орел».

При этом, как сообщает РИА Новости, в начале июля футболист подписал контракт с парагвайским клубом «Атыра», выступающем во втором дивизионе чемпионата страны.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.