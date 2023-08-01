Калужская самбистка привезла «золото» с международных соревнований

В понедельник, 31 июля, в Уфе завершились I Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Они стали альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов, сообщили в минспорта, во вторник, 1 августа.

В состязаниях была представлена 21 дисциплина. За призовые места боролись 1500 спортсменов из 30 стран.

На соревнованиях по самбо наш регион представляла спортсменка спортивно адаптивной школы «Эверест» Есения Павлова. Она получила золотую медаль в категории до 50 килограммов. Подготовкой чемпионки занималась Юлия Семенова – тренер высшей категории, чемпионка и призер чемпионатов России по дзюдо и самбо, воспитанница заслуженного тренера России Владимира Кутьина и заслуженный мастер спорта России.

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