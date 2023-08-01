Калужские пловцы завоевали 7 медалей на финале Кубка страны

В Казани подошел к концу финал Кубка России 2023. На соревнования приехали около 600 лучших пловцов России и Республики Беларусь, сообщили в минспорта во вторник, 1 августа.

Чемпионом в дистанциях 50 метров и 100 метров на спине и 100 метров вольным стилем стала заслуженный мастер спорта РФ и мастер спорта международного класса Мария Каменева. Также девушка завоевала «серебро» на дистанции 50 метров вольным стилем.

Серебряным призером на дистанции 50 метров брасом стал Андрей Николаев.

«Бронзу» завоевали Дмитрий Савенко на дистанции 200 метров на спине, а также Анастасия Авдеева, Полина Иванушкина, Полина Малахова и Елена Давыдова в комбинированной женской эстафете 4х100 метров.

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