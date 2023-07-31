На День физкультурника в Калуге пройдут концерты, соревнования и мастер-классы

День физкультурника в Калуге пройдет в субботу, 12 августа. Основными площадками для проведения соревнования станут набережные Оки, Яченского водохранилища и сквер Волкова, сообщили в городской управе.

Мероприятие начнется в 11:00 в Парке Театра Юного зрителя на улице Марата. Там пройдет праздничная программа с награждением сотрудников спортивных учреждений и показательным выступлением спортсменов.

Также около фонтана можно будет посетить ярмарку «Запишись в спортивную школу».

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах по разным видам спорта и интерактивных играх, попрыгать на батутах, разгадать спортивный квест, сделать фото с огромной штангой и поиграть в шахматы или шашки.

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