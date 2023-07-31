Калужский спортсмен стал «Гордостью России» в турнире по конному спорту

Об их итогах традиционного турнира по выездке - всероссийских соревнований «Гордость России», сообщили в региональном минспорта, в понедельник, 31 июля.

Спортсмены боролись за призовые места на протяжении трех дней. За это время на старт вышли более 300 спортивных пар. Победителей определяли в зачетах для детей, юношей, юниоров, U25, а также среди всадников, выступающих в программах малого и большого круга.

Представитель калужской школы олимпийского резерва Матвей Дмитриев одержал победу в абсолютном первенстве среди юношей и девушек. На коне с именем Чарльз Диккенс Матвей обошел 29 соперников.

В конный спорт Матвея привела его мама и тренер Ольга Дмитриева. К старту юного чемпиона готовила спортсменка и тренер Екатерина Харченко, а коня предоставила Елизавета Задираева.

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