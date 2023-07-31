Кубок Вячеслава Иванова на соревнованиях по академической гребле получили 8 калужан

Ранее мы сообщали о проведении на Яченском водохранилище в Калуге всероссийских соревнований по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова».

В турнире участвовали 70 спортсменов из Калуги, Москвы, Московской области, Узбекистана и Казахстана.

Восемь калужских спортсменов получили кубок олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова.

Среди женщин почетной награды удостоились Мария Наумова, Софья Отто, Дарья Самонова, Евгения Богданова.

Среди мужчин высокий результат показали Андрей Колонько, Никита Высоцкий, Денис Иванов, Александр Тюфанюк.

Все победители являются воспитанниками СШОР им. В. Иванова.

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