Главный тренер футбольного клуба «Калуга» дисквалифицирован на два матча

Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов наказан двухматчевой дисквалификацией за оскорбительные высказывания в адрес официального лица во время матча второй лиги. Соответствующее решение принято на заседании Дисциплинарно-этической Комиссии ФНЛ.

- Игру в Химках наш наставник уже пропустил, - прокомментировали в футбольном клубе. - На тренерском мостике в воскресенье, 6 августа, также будет Евгений Лосев.

«Калуга» одержала победы в двух стартовых матчах нового сезона и делит первое место ещё с двумя командами.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.