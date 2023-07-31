Главный тренер футбольного клуба «Калуга» дисквалифицирован на два матча
Главный тренер ФК «Калуга» Михаил Белов наказан двухматчевой дисквалификацией за оскорбительные высказывания в адрес официального лица во время матча второй лиги. Соответствующее решение принято на заседании Дисциплинарно-этической Комиссии ФНЛ.
- Игру в Химках наш наставник уже пропустил, - прокомментировали в футбольном клубе. - На тренерском мостике в воскресенье, 6 августа, также будет Евгений Лосев.
«Калуга» одержала победы в двух стартовых матчах нового сезона и делит первое место ещё с двумя командами.
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