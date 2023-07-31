ФК «Калуга» с крупным счетом победил «Химки-М»

В субботу, 29 июля, ФК «Калуга» со счетом 1:3 обыграл «Химки-М» в выездном матче, который проходил на стадионе «Новые Химки».

На 2 минуте игры мяч в ворота соперника забил Максим Ставцев. Через короткий промежуток времени, на 5 минуте, Ставцев забил второй мяч с подачи Николая Суханова. На 36 минуте гол забил калужский футболист Дмитрий Каменщиков.

Во втором тайме на 75 минуте хозяевам поля удалось забить один мяч в ворота ФК «Калуга».

Калужские футболисты одержали победу, несмотря на неполный состав команды. Из-за болезни на игре не смогли присутствовать Даниил Князев и Артем Федчук.

В данный момент ФК «Калуга» занимает второе место в турнирной таблице. На счету команды после второго тура 6 очков.

Следующая игра будет домашней и состоится в воскресенье, 6 августа. Калужская команда встретиться с обнинским «Квантом».

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