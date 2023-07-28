В Калуге открылась выставка к 100-летию волейбола

В калужском Дворце спорта открылась выставка, посвященная 100-летию волейбола. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Один из экспонатов выставки – автограф членов сборной России, победившей на Олимпиаде 2012 года.

- В Калужской области у волейбола тоже славные традиции. И сейчас наши спортсмены радуют успехами, - отметил Шапша. - Воспитанники клуба «Обнинск» входят в мировую элиту пляжного волейбола. Буквально на прошлой неделе наши волейболисты выиграли очередной этап чемпионата России.

На данный момент в Калужской области волейбол - второй по популярности вид спорта. Им занимается более 17 500 человек.

К 100-летию этого вида спорта во Дворце спорта стартовал турнир по волейболу среди воспитанников спортшкол Калуги.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.