ФК «Калуга» встретится в выездном матче с «Химками-М»

В субботу, 29 июля, ФК «Калуга» сразится с ФК «Химки-М» на выезде. Игра состоится в 18:00 на стадионе «Новые Химки». Сейчас футболисты тренируются и активно готовятся к матчу, рассказали в сообществе клуба.

На прошлой домашней игре с «СК Хабаровск-2» калужские футболисты одержали победу со счетом 1:0. Гол в ворота соперника забил Александр Голубцов. Лучшим игроком матча был признан Николай Суханов.

Сейчас команда занимает 7 строчку в турнирной таблице. На счету ФК «Калуга» 3 очка.

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