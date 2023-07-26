Два калужских спортсмена стали кандидатами в сборную РФ

С 18 по 24 июля в Чебоксарах проходил чемпионат России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «легкая атлетика». За призовые места боролись более 370 спортсменов из 52 регионов России и Беларуси.

По итогам соревнований формировалась сборная страны.

- В течение четырех дней спортсмены состязались в смешанной эстафете 4х100 м, прыжках в длину и высоту, толкании ядра, метании диска, клаба и копья, а также в беге от 100 до 5000 м, - рассказали в региональном минспорта.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Рустам Обухов и Даниил Негода поднялись на третью ступень пьедестала в прыжках в высоту в классах Т44 и Т42. Призеры получили возможность попасть в списки кандидатов в сборные команды РФ на 2024 год.

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