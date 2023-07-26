В Калуге пройдут всероссийские соревнования по гребле

В воскресенье, 30 июля, на Яченском водохранилище в Калуге пройдет «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова» по академической гребле. За победу будут бороться около 100 человек со всей страны, сообщили в минспорта, в среду, 26 июля.

Вячеслав Николаевич Иванов – чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы и многократный чемпион СССР всегда старается посещать каждое соревнование. В этом году спортсмену исполнится 85 лет.

Одиночные заезды состоятся на дистанции 200 метров, именно эту короткую дистанцию описал Иванов в своей книге «Затяжной спурт».

Торжественное открытие состоится на вертолетной площадке в 09:30, соревнования начнутся в 10:00.







Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Николаевич Иванов.

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