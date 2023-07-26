Улицы Калуги перекроют из-за ночного забега 5 августа

Вечером в субботу, 5 августа, в Калуге пройдет «Ночной забег». Легкоатлеты преодолеют 7 километров по центральным улицам.

Старт намечен на 22:00 на Театральной площади.

В связи со спортивным мероприятием будут перекрыты улицы. Соответствующее постановление во вторник, 25 июля, подписал первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Проезд будет закрыт:

С 20:00 до 00:00 по пл. Театральной (от ул. Кирова до ул. Суворова);

с 21:30 до 23:30 по ул. Московской (от ул. Кирова до пересечения с ул. Ленина);

с 21:30 до 23:30 по ул. Дзержинского (от пересечения с ул. Ленина до ул. Марата);

с 21:30 до 23:30 по ул. Достоевского (от ул. Марата до ул. Московской);

с 21:30 до 23:30 по ул. Театральной (от ул. Дзержинского до ул. Достоевского);

с 21:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы) (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по проезжей части пл. Победы (по направлению движения);

с 21:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной) (по направлению движения).

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