Ведущим космического марафона в Калуге станет олимпийский чемпион
Традиционный массовый забег на день города в Калуге пройдет в нынешнем году 26 августа.
Ведущим марафона станет олимпийский чемпион Сочи в лыжных гонках Александр Легков, сообщили во вторник, 25 июля, в министерстве спорта Калужской области.
Сам Легков планирует пробежать 10 километров.
Напомним, соревнования пройдут в районе Яченского водохранилища.
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