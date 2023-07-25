Ведущим космического марафона в Калуге станет олимпийский чемпион

Традиционный массовый забег на день города в Калуге пройдет в нынешнем году 26 августа.

Ведущим марафона станет олимпийский чемпион Сочи в лыжных гонках Александр Легков, сообщили во вторник, 25 июля, в министерстве спорта Калужской области.

Сам Легков планирует пробежать 10 километров.

Напомним, соревнования пройдут в районе Яченского водохранилища.

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