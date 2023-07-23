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ФК «Калуга» одержал победу в первом матче сезона

Дмитрий Ивьев , Фото: Софья Фирсова
Опубликовано: 23.07.2023 18:38 0 213
ФК «Калуга» одержал победу в первом матче сезона

ФК «Калуга» обыграл ФК «СКА-Хабаровск-2» со счетом 1:0 на домашнем матче в субботу, 22 июля.

Мяч в ворота соперника на 55 минуте забил новый игрок Александр Голубцов. Во втором тайме счет остался неизменным.

На послематчевой конференции тренер калужской «молодежки» Евгений Лосев прокомментировал первый матч сезона.

По его словам, на игре было много голевых передач, но реализация хромала.

В следующей игре Калужские спортсмены встретятся с московскими «Химками-М» в субботу, 29 июля.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Софья Фирсова
Опубликовано: 23.07.2023 18:38 0 213
Тэги: футбол спорт
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