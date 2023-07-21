В Калуге собирают деньги на лечение 22-летнего футболиста

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Министерство спорта Калужской области 20 июля объявило сбор средств на лечение 22-летнему футболисту Андрею Сальникову. Ему недавно поставили диагноз «Злокачественная глиома».

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