В Калуге собирают деньги на лечение 22-летнего футболиста
Министерство спорта Калужской области 20 июля объявило сбор средств на лечение 22-летнему футболисту Андрею Сальникову. Ему недавно поставили диагноз «Злокачественная глиома».
Калужанину срочно нужна операция на мозге в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
Реквизиты для помощи указаны на странице Минспорта.
Андрей Сальников в составе калужских команд участвовал в турнире Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
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