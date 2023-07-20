Футбольный клуб «Калуга» проведет первый матч в новом сезоне 22 июля

В субботу, 22 июля, футбольный клуб «Калуга» проведет первый матч в новом сезоне. На стадионе «Спутник» на Тульском шоссе, 57 наша команда сыграет с клубом «СКА-Хабаровск-2». Начало – в 16:00.

Как рассказали в калужской команде, после обновления состава «Калуге» поставлена задача выиграть дивизион «Б».

Напомним, вместо Дмитрия Хомухи возглавил команду Михаил Белов.

В межсезонье калужане выиграли товарищеские матчи у обнинского «Кванта» (2:0), подмосковного «Пересвета» (5:0) и «Сахалина» (4:1). «Торпедо-2» уступили 0:1, а с «Динамо-Брянск» была ничья - 1:1.

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