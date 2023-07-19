Калужская шашистка завоевала две медали на соревнованиях в Ярославле

Калужанка Софья Орлова завоевала две медали на Всероссийских соревнованиях памяти гроссмейстера В.В. Скрабова в Ярославле.

Турнир проходил в двух программах с укороченным контролем времени. За доски сели 150 спортсменов из 21 региона.

Софья Орлова заняла второе место в молниеносной игре, и третье - в быстрой игре.

Другие представители Калужской области также показали высокие результаты. Юлия Медведева в молниеносной игре стала четвертой. У Дианы Обуховой два седьмых результата, а Кристина Ванькова замкнула десятку сильнейших в быстрой программе.

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