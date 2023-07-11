Новый защитник ФК «Калуга» Иван Рапаков рассказал о своей карьере и планах на новый сезон

Футболист Иван Рапаков переехал из небольшого села Шуйское под Вологдой в город, чтобы попасть в «большой» футбол, сообщили в ФК «Калуга».

Спортсмен начал свою карьеру в Смоленске. На тот момент Рапаков учился в университете и необходимо было сделать выбор. Родители поддержали сына, и он поехал на просмотр, после чего попал в команду.

После этого он провел сезон в Муроме, а затем попал в московскую команду «Родина».

Во время игры за столичную команду юный вологжанин познакомился с Михаилом Беловым, который на данный момент является главным тренером ФК «Калуга».

Спортсмена не пугает, что калужская команда собирается с «чистого листа».



- У меня так было в Муроме. Когда я перешел туда, там были такие же перестановки во всех планах, менялись и тренеры, и весь состав команды. – Это такие рабочие футбольные моменты, это нормально. Я ничего плохого в этом не вижу, наоборот лучше, когда ты приходишь в команду и не попадаешь в рабочий состав, а набираешься с новичками, знакомишься и находишь общий язык.

Футболисту понравилась Калуга.

- Здесь очень красиво. Старый город, много церквей и храмов. Мне очень нравится, я люблю смотреть на такие виды и узнавать историю города, - рассказал спортсмен.

Защитник настроен на высокий результат и отметил, что он максималист и любит побеждать.

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